Die FDP hat am Sonnabend in Stendal ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2024 bestimmt.

Stendal - Der FDP-Kreisverband hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. In den drei Wahlbereichen im Landkreis Stendal treten insgesamt 47 Personen für die Freien Demokraten an, informiert die Partei in einer Pressemitteilung.

Marcus Faber (Wahlbereich I, Stendal), Ralf Berlin (Wahlbereich II, Osterburg – Bismark) und Tiemo Schönwald (Wahlbereich III, Elbe – Havel – Tanger) sind die Spitzenkandidaten. „Es freut mich, dass wir mit vielen jungen sowie erfahrenen Kandidaten ein breites Angebot machen können“, teilt Bundestagsabgeordneter Marcus Faber mit.

Kommunalwahlprogramm der FDP

Das Kommunalwahlprogramm der FDP überzieht die Überschrift „Machen statt meckern. Für eine moderne, digitale und offene Altmark.“ Zu den Zielen im Bereich Bildung gehören: ausreichend Kita-Plätze sowie Investitionen in Personal und Ausstattung, moderne Schulgebäude und den Erfahrungsaustausch zwischen Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft zu stärken.

Wirtschaftlich sollen Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessert werden. Landwirte sollen sich auf die Politik verlassen können und die Anbindung der Altmark an den Fernverkehr der Bahn verbessert werden. Zudem soll der Zuzug qualifizierter Fachkräfte gefördert werden. „Menschen ohne Bleiberecht wollen wir zügig zurückführen“, heißt es in dem Papier.

Zu den weiteren Punkten gehören bezahlbare Energie, ein ausgebautes Verkehrsnetz, schnellere Digitalisierung – besonders auf Verwaltungsebene –, moderner Katastrophenschutz und eine flächendeckende medizinische Versorgung.