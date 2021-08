Feuerwehr-Aktionstag von und mit Jugendlichen im Tangerhütter Ferienhort für 54 Kinder

Tangerhütte - Gerade Kinder verstecken sich im Brandfall gerne mal, um sich vor der Gefahr vermeintlich in Sicherheit zu bringen, das stellt Rettungskräfte dann vor große Herausforderungen. Wenn in einem verqualmten Haus ein Atemschutzgeräteträger mit seinen speziellen Atemgeräuschen und seiner Maske auf sie zukommt, machen sie sich gerne unsichtbar.

Das ist ein Szenario, das Feuerwehrleute vermeiden wollen – auch indem sie Kindern in Übungssituationen vorführen, wie sich ein solcher Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr anhört. Dafür hatten die Organisatoren – Jugendwartin Beatrice Knull und ihr Mann Sebastian – eigens spezielle Übungs-Geräte aus dem Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Arneburg ausgeliehen.

Kinder und Jugendliche führen Feuerwehrtechnik vor

Die Atemschutzgeräte, aber auch viele weitere Dinge aus dem Alltag eines Feuerwehrkameraden führten 15 Jugendliche aus Uchtdorf und Grieben (alle zwischen zehn und 15 Jahre alt) mit Unterstützung erwachsener Kameraden dieser Ortsfeuerwehren im Tangerhütter Hort vor. Es ging um die Technik in den großen Einsatzfahrzeugen, die Uchtdorf, Grieben und auch Tangerhütte bereitgestellt hatten.

Dass für das Beräumen eines Baumes auf der Straße andere Gerätschaften gebraucht würden als für einen Brandeinsatz, erläuterte etwa Arne Dutschko (11) am Fahrzeug der Uchtdorfer Wehr. Steven Knull und Maverick Wolff (beide 10) präsentierten die Geräte auf dem großen Einsatzfahrzeug der Tangerhütter Feuerwehr. Auch das Rauchdemohaus des Feuerwehrtechnisches Zentrums, das normalerweise im Rahmen der Brandschutzerziehung des Landkreises zum Einsatz kommt, war vor Ort mit dabei. Jugendliche aus Uchtdorf und Grieben wiesen gemeinsam auf die Problemstellen hin und erläuterten den Hortkindern kritische Dinge wie brennende Zigaretten im Haus als Gefahrenquellen.

Jugendliche der Uchtdorfer und Griebener Wehr (rechts) erläutern das Rauchdemohaus und beantworten Fragen. Foto: Birgit Schulze

Neben Grundlagen der Fahrzeug- und Gerätekunde und dem Rauchdemohaus gab es auch Wasserspiele zum Ausprobieren und eine theoretische Schulung zu Beginn. Darin seien Grundlagen der Brandschutzerziehung – die Notrufnummer und das Verhalten im Brandfall – besprochen worden, erläuterte Beatrice Knull vor Ort. Sie hatte schon vor etwa drei Jahren einen ähnlichen Brandschutztag im Hort mit organisiert und damit viele Kinder begeistert. Auch dieses Mal war Hortleiterin Christine Reising voll des Lobes: „Der ganze Tag war super vorbereitet und die Kinder haben richtig viel gelernt.“ 54 Kinder waren am Mittwoch im Hort, in Schulzeiten sind bis zu 148 Kinder in Tangerhütte angemeldet.

Angedacht ist inzwischen auch, eine regelmäßige Feuerwehr-AG im Tangerhütter Hort anzubieten, die in Abständen auch immer wieder von den „richtigen“ Feuerwehrleuten begleitet wird.