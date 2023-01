Feuerwehr Bismark zieht Bilanz: So viele Einsätze wie lange nicht

Mit 113 Einsätzen mussten die Kameraden der Einheitsgemeinde Bismark 2022 so oft ausrücken wie seit Jahren nicht mehr. Fast zwei Drittel der Alarmierungen betrafen technische Hilfeleistungen.

Der Brand eines Wohnhauses in Berkau gehörte 2022 zu den größten Feuerwehr-Einsätzen in der Einheitsgemeinde Bismark.

Bismark - „Eigentlich hatten wir 2022 ein normales Brandgeschehen“, erklärt Stadtwehrleiter Frank Seeler mit dem Blick auf die bemerkenswerte Anzahl von 113 Einsätzen. Wobei die knapp 70 technischen Hilfeleistungen schon beachtlich waren. „Das lag aber vor allem an der Sturmlage im Februar“, so Seeler. Insgesamt rückten im Vorjahr 1607 Einsatzkräfte nach Alarmierungen aus. An den Feuerwehreinsätzen waren 353 Fahrzeuge beteiligt.