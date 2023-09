Feuerwehr in Stendal - Kameraden geben Pieper ab

Mehrere Mitglieder der Feuerwehr in Stendal haben ihre Pieper abgegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Mehrere Feuerwehrleute in Stendal haben am Dienstag, 19. September, ihren Dienst quittiert. Die Stadtverwaltung teilt ab Nachfrage mit, wie viele es sind und wie es mit den anhaltenden zwischenmenschlichen Problemen in der Wehr weitergehen soll.