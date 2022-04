Brandschutz Feuerwehr in Stendal platzt aus allen Nähten: Gerätehaus wird den Anforderungen nicht mehr gerecht

Die Stendaler Feuerwehr braucht lieber heute als morgen ein neues Gerätehaus. Für die moderne Technik und Fahrzeuge. Das bisherige Domizil in der Von-Schill-Straße in Stendal ist an seine Grenzen geraten. Doch ein Neubau verzögert sich.