Feuerwehr Miltern braucht neues und modernes Grundstück, doch den Tangermündern fehlt das Geld zum Handeln

Miltern - „Platz ist in der kleinsten Hütte“, so ein Sprichwort. Doch wenn die Norm außer Acht gelassen wird, muss Normgerechtes geschaffen werden. In Miltern ist das seit einigen Jahren mit Blick auf die Feuerwehr ein Thema. Der Suche nach einem passenden Grundstück schloss sich die Planung eines neuen Gerätehauses an. Der Grund: Das Gerätehaus platzt aus allen Nähten. Von normgerechtem Arbeiten kann hier schon lange nicht mehr die Rede sein.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.