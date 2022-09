Feuerwehr-Veteran in Tangerhütte moderiert Einsatz der Nachwuchskräfte

38 Jahre lang war Hans-Joachim Schulze (69) in leitenden Funktionen bei der Feuerwehr seines Heimatortes Tangerhütte. Heute sitzt er als Ruheständler am Rande, unterstützt seine Truppe, wo es geht. „Fast jeden, den ich hier sehe, hatte ich als Jugendlichen schon unter meinen Fittichen“, sagt er beim Tag der offenen Tür.

Ein brennendes Palettenhaus löschte die Jugendwehr. Den Tag der offenen Tür zum zehnjährigen Geburtstag des Gerätehauses in Tangerhütte ließen sich viele Tangerhütter nicht entgehen.

Tangerhütte - Mitten in der Coronapandemie hat sich der langjährige stellvertretende Ortswehrleiter, stellvertretende Gemeindewehrleiter und Zugführer Hans-Joachim Schulze fast unbemerkt in den Ruhestand verabschiedet. Im Feuerwehrhaus ist er trotzdem regelmäßig anzutreffen, auch als der zehnte Geburtstag der Feuerwache in Tangerhütte gefeiert wird.