Beim zweiten Hansepokal kamen Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis Stendal zusammen, um im Stadion am Galgenberg in Stendal in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander anzutreten. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Kreismeisterschaften der Feuerwehren und der kreisoffene Jugendfeuerwehrtag ausgetragen.

Beim Löschangriff muss es schnell gehen. Jugendmannschaften der Feuerwehren aus dem Kreis Stendal zeigten beim kreisoffenen Jugendfeuerwehrtag und zweiten Hansepokal im Stadion am Galgenberg in Stendal ihr Können.

Stendal - Die regelmäßigen Einsätze und die Arbeit der Kameraden und Kameradinnen im gesamten Landkreis sind unendlich wichtig. Doch dabei dürfen der Spaß und das Zusammensein nicht auf der Strecke bleiben. Das betonte Kreisbrandmeister Ringhardt Friedrich bei der Eröffnung des zweiten Hansepokals am 1. Juli im Stadion am Galgenberg in Stendal.

Nach dem ersten erfolgreichen Hansepokal im Jahr 2019 folgte – bedingt durch die Corona-Pandemie – eine dreijährige Pause. Aber nachdem die Stendaler Feuerwehr im Jahr 2022 ihr 150-jähriges Jubiläum erfolgreich ausgerichtet hat, wollte sie 2023 mit dem zweiten Pokallauf nachlegen.

In verschiedenen Wettkämpfen traten junge und erwachsene Kameraden und Kameradinnen gegeneinander an und stellten ihr Können unter Beweis. So beispielsweise beim „Löschangriff“, bei dem die Mannschaften so schnell wie möglich eine Saugleitung zur Wasserentnahme herstellen müssen, um schließlich mit einem Wasserstrahl ein Objekt zielsicher von einer Säule herunterzuschießen. Am schnellsten gelang dies der Jugendmannschaft der Feuerwehr Stendal 1.

Aber auch Wissen und Geschicklichkeit mussten in verschiedenen Stationen unter Beweis gestellt werden. Insgesamt nahmen am kreisoffenen Jugendfeuerwehrtag 18 Mannschaften mit insgesamt 136 jungen Teilnehmern teil. Den Gesamtsieg holte sich die Mannschaft der Feuerwehr Nitzow.

Auch die erwachsenen Kameraden mussten ran, so beispielsweise auf einem Hindernisparcour. Foto: Leon Zeitz

Die erfahreneren Kameraden und Kameradinnen konnten sich währenddessen ebenfalls in unterschiedlichen Disziplinen messen. Insgesamt traten sechs Frauenmannschaften und 24 Männermannschaften gegeneinander an, unter anderem auch im Löschangriff.

Den Gesamtsieg des zweiten Hansepokals holten sich am 1. Juli die Feuerwehr Seddin und bei den Frauen die Kameradinnen der Feuerwehr Hohengöhren.