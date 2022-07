Feuriges, Süßes und Spannendes beim Mitmachtag der Kinderfeuerwehren im Wildpark in Weißewarte

Der zweite Mitmachtag der Kinderfeuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte kam gut an. Im Wildpark in Weißewarte lockten am Wochenende kleine Experimente und spannende Aktionen.

Mit der Kübelspritze auf Dosen zielen, mit mehreren Hebekissen in Gemeinschaftsarbeit wassergefüllte Gefäße so anheben, dass sie nicht auslaufen oder bei kleinen Experimenten erfahren, was wie schnell brennen kann, das konnten große und kleine Besucher am Sonnabend im Wildpark Weißewarte.