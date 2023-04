Foto: Rich and Famous Film GmbH

Stendal/München - Dass die Altmark Potenzial als Drehort für Filme besitzt, davon ist der Filmproduzent Frank Meiling (51) von der Münchner Filmproduktionsfirma „Rich and Famous Film“ überzeugt. Im Sommer 2018 drehte er an verschiedenen Orten in der Altmark den Film „Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers“, eine Neuinterpretation der gleichnamigen erfolgreichen Filmreihe aus den 1950er und 1970er Jahren.