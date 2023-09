Ein Familienbetrieb aus Staats bei Stendal wird 100 Jahre alt. Bis heute ist der Pumpenservice in Sachsen-Anhalt einer der wenigen übrig gebliebenen Betriebe dieser Branche.

Ein Blick in das Lager der Ein-Mann-Firma zeigt: Für fast jede erdenkliche Art von Pumpen hat Torsten Seeger die passenden Ersatzteile.

Staats - Der Name Seeger ist in Stendal und besonders im Ortsteil Staats vielen ein Begriff. Und das aus gutem Grund. Das Unternehmen feiert sein 100-jähriges Geschäftsjubiläum. So lange konnte es sich auf dem Markt behaupten. Als Dankeschön gab es dafür vom Präsidenten der Handwerkskammer, Hagen Mauer, eine Ehrenurkunde. Mauer lobt das Unternehmen: „Das ist echte Handwerksarbeit.“