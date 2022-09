Flying Pizza Stendal wird zu New York Pizza

Flying Pizza fusioniert mit New York Pizza. Die Filiale im Alten Dorf in Stendal macht mit Aufstellern darauf aufmerksam.

Stendal - Ein Kampf um die Vorherrschaft der Pizzalandschaft ist in Deutschland ausgebrochen. New York Pizza übernimmt bundesweit zahlreiche Pizzalieferdienste. Auch Flying Pizza Stendal schließt sich dem niederländischen Unternehmen an. Damit kommen einige Änderungen auf die Kunden zu.