Im Bismarker Ortsteil Holzhausen wurde am Wochenende der Franziskushof eingeweiht. Pfarrer Andreas Lorenz segnete den Hof, die Glocke und alle Besucher. Gäste sind gern gesehen.

Holzhausen - In der Einheitsgemeinde Bismark gibt es einen Franziskushof, der zur Einkehr und zum Verweilen einlädt. Manfred Lambert gründete den Franziskushof bereits am 22. Februar 2022, geöffnet ist er seit dem 22. März 2023. Am 23. April 2023 wurde er offiziell eingeweiht.