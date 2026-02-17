Regelmäßig treffen sich Frauen in der Handarbeitsgruppe des Mehrgenerationenhauses in Stendal. Neben eigenen Projekten fertigen sie Mützen und Tücher für das Krankenhaus an.

Frauen stricken in Stendal für den guten Zweck

Mehr als ein Hobby

Die Handarbeitsgruppe des Mehrgenerationenhauses in Stendal trifft sich einmal in der Woche zum Häkeln und Stricken.

Stendal - Konzentriert fädeln die Frauen der Handarbeitsgruppe des Mehrgenerationenhauses (MGH) bunte Maschen ineinander. Es entstehen Pullover, Decken und vieles mehr. Währenddessen plauschen sie über ihren Alltag. Neben persönlichen Projekten stricken sie für einen guten Zweck.