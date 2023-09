Vorübergehend wird in Stendal die Durchfahrt von der kleinen Hallstraße in Richtung Marktplatz für den Verkehr geöffnet.

Die beiden Poller in der kleinen Hallstraße in Stendal sollen vorübergehend entfernt werden.

Stendal - Die Poller in der kleinen Hallstraße in Stendal werden vorübergehend entfernt. Wegen eines Gaslecks in der Hallstraße/Ecke Deichstraße wird ab Montag, 18. September, eine neue Leitung verlegt. Die Zufahrt zur Deichstraße wird gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Weil Autofahrer an dieser Stelle sonst kein Weiterkommen haben, wird die Ausfahrt über die Hallstraße zum Marktplatz geöffnet.

Die Einbahnstraßenregelung in der Deichstraße wird für die Zeit der Bauarbeiten aufgehoben. Von der Weberstraße aus ist die Deichstraße also bis zur Parkplatzeinfahrt als Sackgasse befahrbar.

Die Stadtverwaltung weist zusätzlich darauf hin, dass gleichzeitig der grundhafte Ausbau der südlichen Hallstraße beginnt.