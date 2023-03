Klimastreik von Fridays for Future in Stendal. Es sollte eine kraftvolle Aktion gegen die Klimakatastrophe werden. Doch schon der Veranstaltungsort hielt die Demo von vornherein klein.

Der Erde überhitzt, wenn das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird, wollten die Teilnehmer des Klimastreiks von Fridays for Future in Stendal mit diesem Kreidebild ausdrücken.

Stendal - Ordnungsamt und Mannschaftswagen der Polizei – wer weiß, was sich da zusammenbraut, mögen sich Beobachter des Klimastreiks von Fridays for Future in Stendal gesagt haben. In den sozialen Medien gab es Aufrufe zur Gewalt.