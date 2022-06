Friedliche Geburtstagsfeier in Stendal endet in Prügelei

Prozess am Landgericht Stendal: Gardelegener hat Kumpel mit einer Flasche Bier auf den Kopf geschlagen

Patrick J. mit seiner Anwältin Cathgarina Bombach vor dem Beginn der Berufungsverhandlung am Landgericht Stendal.

Stendal - Die Urteilsbegründung wollte der Angeklagte nicht mehr hören und blickte demonstrativ auf die Uhr im Saal 121 am Landgericht Stendal. Gerade hatte die Vorsitzende Richterin der 10. Strafkammer, Julia Rogalski, am Landgericht in Stendal das Urteil gegen Patrick J. (27) bestätigt.