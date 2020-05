Nach sechs Wochen Corona-Zwangspause dürfen Friseure seit Montag wieder Kunden begrüßen. Der Andrag ist groß.

Stendal/Havelberg l Die Couch im Empfangsbereich ist fort. Nichts mehr mit gemütlichem Sitzen und Blättern in Zeitungen, bis der Friseurtermin ran ist. Karin Lipinski hat ihren Friseursalon „Burschikos“ in Havelberg coronagerecht gestaltet und eben zum Beispiel die Couch entfernt. „Ich habe hier 100 Quadratmeter Fläche. Pro Kunde brauche ich 20 Quadratmeter, da haben wir einiges umgeräumt und umgebaut“, berichtet die Friseurmeisterin.

„Mein Mann hat Trennwände für den Empfangsbereich und die Rückwärtswäschen gebaut. Wir besetzen nur jeden zweiten Stuhl und wir haben nie mehr als vier oder fünf Kunden im Salon. Ich bin heute seit kurz nach sieben hier und der erste Tag ist erstaunlich gut angelaufen. Die Kunden warten vor der Tür, wenn sie noch nicht dran sind, und mit den Masken geht es auch ganz gut. Wir versuchen, es unseren Kunden trotz allem so angenehm wie möglich zu machen. Ältere Damen zum Beispiel, die die Vorwärtswäsche bevorzugen, nehmen ihre Maske so lange in die Hand.“

Frauen und Männer sind gleichermaßen froh

Ob Frauen oder Männer – viele sind am Montag froh, endlich wieder zum Friseur zu dürfen. „Es ist schön, dass die Salons wieder geöffnet sind und wir hoffen, dass bald wieder auf allen Ebenen Normalität eintreten kann“, sagt Walter Schulz, der mit seiner Frau Edda froh über einen Termin war. „Man fühlte sich doch wie ungewaschen und ungekämmt. Ich habe ständig Kundenkontakt, da möchte ich ordentlich aussehen“, freut sich auch Astrid Engel über einen Termin.

Bilder Karin Lipinksi hat ihren Salon umgestaltet, um die Auflagen erfüllen zu können. Fotos: Andreas Schröder



Ines Bergmair aus Havelberg ist froh, dass sie endlich wieder arbeiten darf.



Für ihre vier Angestellten hatte Karin Lipinski Kurzarbeitergeld angemeldet. „Wir haben am 23. März zugemacht und am 24. sind die Anträge per Einschreiben rausgegangen. Noch ist kein Geld da, auch nicht aus der Soforthilfe. Ich habe Abschläge gezahlt und muss die laufenden Kosten erstmal privat vorfinanzieren.“ Damit steht sie nicht allein.

Auch in Stendal öffneten die Friseure am Montag wieder ihre Pforten. Der Andrang war naturgemäß groß, Termine werden mittlerweile Wochen im Voraus vergeben. Bei unserem Rundgang hatten wir jedoch schon bei unserer ersten Adresse Glück. Eigentlich wollten wir nur kurz nachfragen wie sich der erste Haarschnitt mit Mundschutz gestaltete, doch da ein Termin ausfiel, erhielt unser Volontär prompt das Angebot, als einer der ersten im Landkreis wieder stolzer Besitzer eines frischen Haarschnitts zu sein.

„Wir sind für die nächsten drei Wochen komplett ausgebucht“, erzählt uns Silvia Gohlke, Inhaberin des Friseursalons Bode. Noch während der Salon geschlossen war, hätten viele Kunden angerufen, um sich einen Termin zu reservieren. Um diesem Andrang gerecht zu werden, hat man sich nun entschlossen, in den kommenden Wochen die Öffnungszeiten bis 18 Uhr zu verlängern.

Maske ist eine Herausforderung

Spürbar ist vor allem die große Erleichterung über die Öffnung, sowohl bei den Friseuren, als auch bei der Kundschaft. „Wir sind alle sehr froh“, so klingt es fast unisono aus den von Schutzmasken bedeckten Mündern. Für die Friseure ist es eine Herausforderung den ganzen Tag mit der Maske zu arbeiten, dafür plant man nach jedem Kunden auch eine gewisse Pause ein, um im Hinterzimmer mal kurz durchzuatmen.

Beim Schneiden der Haare ist der Mundschutz der Kunden weitaus weniger hinderlich. Um die Stellen an den Ohren zu erreichen, nehmen Kunden kurzfristig die Maske von den Ohren ab, und halten sie mit der Hand für die Dauer von ein paar Minuten fest vor den Mund. Auf diese Art und Weise findet auch die Haarwäsche statt. Diese ist nun verpflichtend, ein Trockenschnitt wird zur Zeit, ebenso wie Gesichtspflege und Rasur, aus Gründen der Hygiene nicht angeboten.

Das schließt zwar einen beträchtlichen Teil der Kundschaft des Barber Clubs Talal aus, dafür kann man dort noch etwas schneller einen Termin bekommen. „Zwischen ein paar Stunden und ein paar Tagen“ Wartezeit müsse man in Kauf nehmen, sagt uns der Inhaber des Barbierladens. Er hat auch eine andere Technik für die latente Frage des Schnitts um die Ohren entwickelt. Statt die Maske abzunehmen und festzuhalten, zieht er einfach die Gummis nach unten. Egal welcher Technik man sich beim Schnitt rund um die Ohren bedient, so überwiegt auch hier die Freude über die Möglichkeit sich von seiner Haarpracht zu trennen.

Termine sind Mangelware

Und wie empfinden die Kunden das Tragen des Mundschutzes? Der friseurstypischen Gesprächigkeit tun sie jedenfalls keinen Abbruch, im Gegenteil, es scheint, als würde man die Erfahrungen der letzten sechs Wochen nun komprimiert im Laufe eines Haarschnitts austauschen. Eine Kundin konnte den Masken sogar etwas Gutes abgewinnen: „Da spart man sich die Feuchtigkeitscreme.“