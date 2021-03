Im Stendaler Ortsteil Uenglingen wird geputzt. An der Aktion beteiligen sich viele fleißig Helfer, auch Kinder helfen mit.

Uenglingen l Zum zweiten Arbeitseinsatz in dem Stendaler Ortsteil kommen am Sonnabendvormittag rund 25 Helfer. „Wir wollen Uenglingen Stück für Stück schöner machen“, sagt Ortsbürgermeister Martin Ritzmann (SPD). Seinem Aufruf, das Dorf von Müll zu befreien, schlossen sich Mitglieder der Jägerschaft, die Landfrauen, Feuerwehrleute und einige Familien an. „Ich werde auch selbst sammeln“, sagt Ritzmann, packt an und geht mit gutem Beispiel vor.



Bekräftigt wurde Ritzmann in seinem Vorhaben dadurch, dass er vom Ordnungs-und Umweltamt der Stadt Stendal enttäuscht ist. Im Gespräch mit der Volksstimme beschwert sich der Ortschef über die illegale Sperrmüll-Entsorgung im Warburger Weg. Er fotografiert und dokumentiert regelmäßig illegale Entsorgungen. Doch die Verwaltung wird nicht tätig, sagt er. Erst als er ein geschlachtetes Schaf gemeldet hatte, seien Rathausbeschäftigte gekommen, um das tote Tier zu entsorgen, schildert er.



Mit Wagen und Hänger unterwegs

Der Einsatz in und um Uenglingen dauerte am Sonnabend bis Mittag. Am Büro des Bürgermeisters wurden die gefüllten Säcke gesammelt. „Diese werden dann abgeholt und zum Bauhof gebracht“, erklärt Ritzmann. Neben Zigarettenkippen, Glasflaschen und Verpackungen einiger Schnellrestaurants fanden die Freiwilligen auch jede Menge Sperrmüll. Von zerstörten Reifen über einen alten Bürostuhl bis zum Sofa war alles dabei. Den Sperrmüll stapelten Siegfried Holzinger und Hans Kübler von der Jägerschaft Uenglingen am Warburger Weg. „Das ist nur ein Drittel“, sagt Holzinger. Denn die Jägerschaft sei mit drei Hänger unterwegs, um den sperrigen Müll einzusammeln. Als der Hänger entladen war, fuhren die beiden Männer wieder los.



Martin Ritzmann freut sich über den unermüdlichen Einsatz der Bürger für die Umwelt. „Wir entwickeln uns zu einer Wegwerfgesellschaft“, sagt er. „Man darf nicht nur nehmen und haben wollen, sondern man muss auch geben wollen.“ So entstand die Idee im vergangenen Jahr, in Uenglingen gemeinsam Müll zu sammeln. Bei einer Ortschaftsratssitzung wurde die Aktion vorgeschlagen.



Mehr jüngere Helfer erwünscht

Der Einsatz im Frühjahr 2020 sei sehr erfolgreich gewesen, sodass nicht zur Diskussion stand, keinen Müll zu sammeln, sagt der Ortschef. Er sei zudem sehr glücklich und stolz, dass sich auch schon die jüngsten Einwohner beteiligen. In der vergangenen Woche haben Mädchen und Jungen der Kita jeden Tag einen vollen Sack zu Ritzmann gebracht. „Es ist gerade wichtig, dass in dem jungen Alter das Bewusstsein für den Umweltschutz entwickelt wird“, betont der 65-Jährige.



Dass die Umwelt die jüngere Generation etwas angeht, findet auch Claudia Huch aus Uenglingen. Sie kam mit ihrem neunjährigen Sohn und ihrer 16-jährigen Tochter zum Arbeitseinsatz. „Der Bürgermeister zieht uns mit“, begründet sie die Teilnahme. Das regnerische Wetter am Vormittag machte der Mutter nichts aus. Sie wunderte sich, dass sich überwiegend ältere Bürger beteiligten. „Ich hätte mir mehr jüngere Leute gewünscht, weil viele doch recht ökologisch eingestellt sind“, begründet Claudia Huch.