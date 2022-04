Fundsachen vom Fahrrad bis zum Seniorenhandy in Tangerhütte

Das Fundbüro in Tangerhütte sucht sowohl die Eigentümer gefundener Gegenstände als auch andere Dinge, die noch vermisst werden. Vom Kinderfahrrad bis zum Seniorenhandy ist alles dabei.

Tangerhütte - Vor etwa drei Monaten war mitten in Tangerhütte – in der Albert-Schweitzer-Straße – ein Kinderfahrrad der Marke „Blitz“ gefunden worden, doch bis heute scheint es niemand zu vermissen. Beim Fundbüro in Tangerhütte hat sich jedenfalls bislang niemand gemeldet. Das Kinderrad ist nicht das einzige Fundstück, das auf Abholung wartet.