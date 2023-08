Garagen - So reagieren Pächter in Stendal auf die höheren Mietkosten

Stendal - Garagenpächter in Stendal sehen rot. Wegen des sogenannten Schuldrechtsanpassungsgesetzes werden alte Pachtverträge, unter anderem für Garagen, entschädigungsfrei aufgelöst – auch in der Hansestadt. Die Stadt ist verpflichtet, diese dann in Zukunft zur Miete anzubieten. 1300 Garagen sind in Stendal von dem Gesetz betroffen.