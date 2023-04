Stendal - „Es grünt so grün …“ – mit diesem Klassiker aus dem Musical „My Fair Lady“ im Ohr und unter Frühlingssonne durch die Stendaler Innenstadt zu bummeln, das wäre der Idealfall, wenn die nächste Auflage von Garten & Ambiente ansteht. Dass sich die Altstadt am Sonnabend, 29. April, wieder in ein Gartenparadies verwandelt, dafür ist Nicole Laupsien mit ihrem Team verantwortlich, die aktuelle Gartentrends in die Hansestadt bringen.

