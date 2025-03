Das Resultat der Umfrage zum Verbrennverbot im Kreis Stendal wurde wohl vorweggenommen. Grund ist das Ergebnis der Sicherheitsbefragung in Osterburg.

Osterburg. - Soll das Verbrennen von Gartenabfällen im Kreis Stendal verboten werden? Derzeit läuft dazu eine Umfrage in der Region. Kurz vor Ablauf der Umfragefrist könnte die Auswertung der Sicherheitsbefragung in Osterburg am Donnerstag das Ergebnis vorweggenommen haben.