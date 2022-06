Gartenfeuer geraten im Kreis Stendal außer Kontrolle und fordern Feuerwehreinsatz

Flächenbrand wegen Trockenheit und böigen Wind in Tangerhütte. Ausgelöst durch ein Gartenfeuer in der Nachbarschaft.

Stendal - Gleich drei Flächenbrände sind der Polizei in Stendal am Sonnabend, 12. März, gemeldet worden. In allen drei Fällen sind sogenannte Gartenfeuer wegen des Windes außer Kontrolle geraten. Glut hat auf angrenzende Flächen Büsche, Gestrüpp und Gras in Brand gesetzt.