Gas: Experte warnt vor Betrügern und Haustürgeschäften in Stendal

Die Heizkosten könnten noch weiter in die Höhe springen. Umso wichtiger ist es, den Verbrauch zu senken.

Stendal - Ralf Kurze kennt die Statistiken. Sie liegen schwarz auf weiß vor ihm. 49,5 Prozent der gut 43 Millionen Wohnungen in Deutschland werden mit Gas geheizt. In Stendal sind es rund 4000 Wohnungen, im Landkreis an die 10 000. Illusionen macht sich der Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer des Wärmeservice Kurze deshalb nicht: „Es wird noch Jahre dauern, bis wir uns von der Abhängigkeit vom Gas verabschieden werden.“