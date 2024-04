Der Fachdienst Brandschutz übte am Sonnabend als Einheit des Katastrophenschutzes des Landkreises Stendal in Bismark den Ernstfall.

Bismark - In Bismark kam es zu einer Gasexplosion, in dessen Folge benachbarte Gebäude beschädigt wurden. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen – so hätte die Meldung bei einem tatsächlichen Vorfall lauten können. In der Realität trainierte am 13. April der Fachdienst Brandschutz, eine Einheit des Katastrophenschutzes des Landkreises Stendal, in Bismark.

„Etwa 100 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet, darunter auch des Technischen Hilfswerkes und der Johanniter-Unfall-Hilfe, bereiteten sich gemeinsam auf den Ernstfall vor“, informierte der Landkreis Stendal in einer Pressemitteilung.

Gegen 8 Uhr war ein Notruf in der Leitstelle eingegangen, der eine Gasexplosion auf dem Gelände der Agrar-Erzeugergemeinschaft Bismark schilderte. So lautete für alle Beteiligten das Übungsszenario. Dabei sind Teile der Räumlichkeiten eingestürzt und umliegende Gebäude beschädigt worden, Menschen wurden verletzt oder werden in den Trümmern vermutet. In der Folge rollten 20 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehren und dem Technischem Hilfswerk an, um nach vermissten Personen zu suchen, Verletzte zu retten, eingeklemmte Personen zu befreien und den Brand zu bekämpfen. Für Letzteres musste eine Wasserversorgung von der gegenüberliegenden Altmark-Käserei Uelzena hergestellt werden.

Der Bismarker Karsten Bessing (rechts) hatte die Einsatzübung am Wochenende vorbereitet und geleitet. Foto: Landkreis Stendal

„Für uns ging es bei dieser Übung um das Training von Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis beim Eintritt von Großschadenslagen, zu denen der Fachdienst angefordert wird“, wird Karsten Bessing in der Pressemitteilung zitiert. Der Bismarker war am Sonnabend nicht nur der Einsatzleiter, sondern hatte in seiner Rolle als Leiter des Fachdienstes Brandschutz auch im Vorfeld das Konzept erarbeitet. „Ebenso stand der praxisnahe Umgang mit der im Landkreis Stendal vorhandenen und einzusetzenden Technik im Vordergrund der Einsatzübung“, so Bessing.

„Jede Großschadenslage hat ihre Besonderheiten. Um im Einsatzfall die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, sind derartige Übungen unerlässlich“, kommentierte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) das Geschehen vor Ort. In solchen Lagen müssen unzählige schnelle Entscheidungen getroffen werden, ohne dass immer schon alle Folgen abzusehen sind. Das gilt für jeden, vom Truppmann bis zum Einsatzleiter und auch für den Landrat, wenn eine Situation die Fachdienste des Katastrophenschutzes notwendig macht oder der Landrat sogar den Katastrophenfall ausrufen muss.

„Daher ist es mir wichtig, bei solchen Übungsszenarien selbst dabei zu sein und mir die Abläufe und Entscheidungswege anzusehen“, so der Stendaler Landrat. „Denn wenn eine solche Lage eskaliert, muss der Landrat über den Einsatz der Katastrophenschutzeinheiten und Hilfsanforderungen entscheiden.“ Dabei würdigte Patrick Puhlmann die Bereitschaft der Freiwilligen im Fachdienst Brandschutz, an solchen Übungen teilzunehmen und letztlich auch im Einsatzfall bestmöglich vorbereitet zu sein.