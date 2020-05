Das Gelateria Italie in der Breiten Straße in Stendal hat am 18. Mai 2020 bereits geöffnet. Foto: Mike Kahnert

Die ersten Restaurants haben in Sachsen-Anhalt seit dem 18. Mai geöffnet. Ein Lokal in Stendal hat besondere Zäune aufgerichtet.

Stendal l Seit Montag, 18. Mai, dürfen Restaurants in Sachsen-Anhalt unter Auflagen wieder öffnen. Auf den ersten Blick sieht bei Gelateria Italia in der Breiten Straße in Stendal alles wie vor der Corona-Zeit aus. Zahlreiche Gäste machen es sich unter den Sonnenschirmen vor dem Lokal gemütlich und stöbern in einer Eis- oder Speisekarte. Doch das Mobiliar hat Gesellschaft bekommen. Kleine Barrieren aus Bambus und Holz sorgen für den nötigen Sicherheitsabstand zwischen den Tischen im Außenbereich. Pflanzenkübel aus Stein, die man sonst nur in Gärten sieht, geben der Konstruktion zusätzlichen Halt.

Der Großteil der Wirte wartet allerdings noch bis Freitag,22. Mai, um ihre Gaststätte zu öffnen. Von fast 400 Lokalen im Landkreis Stendal haben Sabrina Lamcha zufolge 26 einen Antrag auf vorfristige Öffnung gestellt. 15 Anträge davon wurden genehmigt.