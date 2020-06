Die Kosten für Außenflächen von Gastronomen und Händlern in Stendal sollen wegfallen. Archivfoto: Mike Kahnert

Die Gebühren für Außenflächen von Gastronomie und Handel sollen als Unterstützung in der Corona-Krise wegfallen.

Stendal l Dass die Stendaler Händler und Gewerbetreibenden entlastet und ihren die Gebühren für die Nutzung städtischer Außenflächen erlassen werden, darüber herrscht in den Stadtratsfraktionen Einigkeit. Darum gab es am Mittwochabend vom Haupt- und Personalausschuss ein einstimmig-zustimmendes Votum. Das allerdings erst, nachdem die antragstellende CDU/Landgemeinden-Fraktion die Frist verkürzt hatte.

Mit dem von Xenia Schüßler formulierten Antrag sollte der Gebührenverzicht für den Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Dezember 2021 beschlossen werden. Zu lang, argumentierten einige Ausschussmitglieder. „Es spricht doch nichts dagegen, es mit der Haushaltsdebatte 2021 zu verlängern“, sagte Christian Röhl, Vorsitzender der Fraktion Freie Stadträte Stendal/Bürger für Stendal. So sieht es auch der SPD/FDP/Ortsteile-Fraktionsvorsitzende Herbert Wollmann. Eine Verlängerung zu Beginn des nächsten Jahres sei kein Problem.

Händler kämpfen mit Corona-Folgen

Seine Fraktion habe die längere Frist gewählt, weil die Unterstützung „nachhaltiger sein sollte“, begründete der Fraktionsvorsitzende Thomas Weise. In einer Zeit, in der viele Händler und Gewerbetreibende mit den Corona-Folgen zu kämpfen haben, „sollte die Stadt nicht als Erste die Hand aufhalten und Gebühren verlangen“. Dennoch nahm er den Vorschlag auf, die Frist auf Ende dieses Jahres zu verkürzen, und kündigte an, „im neuen Jahr zeitnah einen neuen Antrag zu stellen“.

Mit dem Verzicht auf Gebühren gemäß der sogenannten Sondernutzungsgebührensatzung sollen die Gastronomen, Händler und Hoteliers im gesamten Stadtgebiet entlastet werden, die für ihre gewerbliche Tätigkeit eine öffentliche Fläche nutzen. Das betrifft die Tische und Stühle vor den Eiscafés und Restaurants ebenso wie Warenauslagen, Hinweistafeln, Plakate oder Imbissstände, aber auch Marktschreier und Schausteller, wenn entsprechende Veranstaltungen stattfinden. „Wir können damit einen kleinen Beitrag leisten, die Innenstadt zu erhalten“, sagte Xenia Schüßler.

Der Vorschlag wird von Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) unterstützt, er hätte auch für den Zeitraum bis Ende 2021 gestimmt. „Ich halte die Idee für richtig“, sagte er. Schon jetzt gebe es positive Reaktionen, vor allem Gastronomen nutzen größere Freiflächen als bisher.