Tutorial Video: Statt Rihanna mal Altmark - So funktioniert Berliner Dialekt für Gehörlose

Justina Miles hat Rihannas Auftritt in der Super Bowl-Halbzeitshow in Gebärdensprache übersetzt. Damit wurde die Dolmetscherin nun zum viralen Hit: Reiko Lühe, Vorsitzender des Inklusionsbeirats, erklärt im Interview, wie die Deutsche Gebärdensprache funktioniert. Selbst Orte in der Altmark haben eigene Gebärden.