Gefahr Giftköder in Stendal - vermehrt tote Katzen

In einem Orsteil in Stendal sind mehrere Katzen wegen Giftködern gestorben.

Stendal - Giftköder sorgen im Landkreis Stendal vermehrt für Vergiftungen bei Katzen. Das teilt der Altmärkische Tierschutzverein mit. „Verstärkt kommen bei uns Meldungen an, dass durch das Auslegen von Mäuse- und Rattengift Katzen zu Tode kommen“, heißt es in der Meldung. Vereinsvorsitzende Susanne Wieske weiß von mindestens vier Katzen, die in einem Stendaler Ortsteil vergiftet wurden.