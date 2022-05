Gefahr von Verletzungen: Tangerhütte sperrt Spielplatz in Groß Schwarzlosen

Durchgefaulte Holzteile auf einem öffentlichen Spielplatz in Groß Schwarzlosen bei Tangerhütte sorgten dafür, dass der jetzt gesperrt wurde. Ist mangelnde Pflege Schuld daran? Ein Ersatz ist jedenfalls vorerst nicht in Sicht.

Herausstehende Nägel und weggefaulte Holzteile am großen Spielgerät in Groß Schwarzlosen.

Groß Schwarzlosen - Von einem Totalschaden spricht Ortsbürgermeisterin Edith Braun in Zusammenhang mit dem Spielplatz in Groß Schwarzlosen. Die Spielgeräte dort sind gesperrt worden, weil der Platz in den vergangenen Jahren nicht mehr ausreichend gepflegt worden sei - das jedenfalls glaubt Edith Braun (WG Lüderitz).