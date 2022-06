Radweg Geländer am Radweg bei Tangerhütte schützt vor Absturz in den Graben

Mahlpfuhls Radweg hat endlich ein Geländer bekommen. Der tiefe Graben am Anfang des Radweges Richtung Tangerhütte stellte bisher ein Unfallrisiko für Passanten dar. Der neue Schutz soll vor allem in der dunkleren Jahreszeit vor einem Sturz in die Tiefe schützen.