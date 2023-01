Solarstrom Geld aus Solaranlagen für Stendal - Warum hat die Stadt noch nicht unterschrieben?

Stendal kann mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde an neuen Solaranlagen in Möringen beteiligt werden. Was es mit den angeblichen Verhandlungen mit Investoren auf sich hat und wieso es noch keinen Vertrag gibt.