Geldsegen für Horte im Landkreis Stendal

Stendal

Acht Gemeinden des Landkreises haben für 13 Horte Fördergeld aus dem Investitionsprogramm des Bundes für den Ausbau der Ganztagsbetreuung beantragt. Werden die Anträge genehmigt, könnten 1,5 Millionen Euro fließen. Die Projekte im Überblick:

Hort Bismark

Beantragt ist die Förderung einer Komplettmaßnahme. Diese umfasst die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Maßnahmen an der Außenanlage sowie den Kauf einer Containeranlage. Außerdem soll ein digitalen Info-Panel mit der entsprechenden EDV-Ausstattung angeschafft werden. Die Kosten liegen bei 75000 Euro.

Hort Schinne

Auch in Schinne ist die Beantragung einer Komplettmaßnahme geplant, die ähnlich wie in Bismark vorsieht, Ausstattungsgegenstände anzuschaffen und Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Zudem sollen neue Spielgeräte angeschafft werden. Hiefür sind 72000 Euro vorgesehen.

Hort Havelberg

Im Havelberger Hort müssen neue Spielgeräte für die Außenanlagen angeschafft werden, die bisherigen genügen den Sicherheitsansprüchen nicht mehr und sind deshalb abgebaut worden. Die Kosten werden auf 50000 Euro geschätzt.

Hort Tangermünde

Das Geld aus dem Investitionsprogramm soll beim schon fast fertiggestellten Hort-Neubau eingesetzt werden. Sowohl bei baulichen Maßnahmen als auch in der Innenausstattung. Auch Spielgeräte für die Außenanlagen werden dabei berücksichtigt. Die Fördersumme liegt bei rund 378000 Euro.

Hort Tangerhütte

Wie in Havelberg sind die Spielgeräte auf dem Hortgelände in die Jahre gekommen und dürfen nicht mehr benutzt werden. Also müssen neue her. Die kosten 11000 Euro.

Hort Lüderitz

In Lüderitz soll eine Komplettmaßnahme gefördert werden. Unter anderem geht es darum, Schallschutzmaßnahmen vorzunehmen. Finanziert werden soll außerdem eine neue Außentreppe. Das kostet voraussichtlich insgesamt 156000 Euro.

Stendal- Haferbreiter Weg

Das Fördergeld soll in Neubau fließen, der momentan errichtet wird. Die Fördersumme wird auf 40000 Euro taxiert.

Stendal - Grundschule am Stadtsee

Der Hort möchte eine neue, moderne Kinderküche. Die Neuanschaffung würde 5500 Euro kosten.

Hort Arneburg

Der Hort befindet sich momentan in der Sanierung. Unter anderem werden die Elektro-und Sanitärinstallation erneuert. Kosten: 130000 Euro.

Hort Schönhausen

In Schönhausen möchte man die Außenanlagen erneuern und neues Mobiliar anschaffen. Kosten: 99000 Euro.

Hort Goldbeck

Im Goldbecker Hort möchte man in die Digitalisierung investieren und neue Tablet-Computer kaufen. Die Summe dafür liegt bei 17119 Euro.

Hort Klietz

In Klietz werden neue Räumlichkeiten für den Hort geschaffen, um die Betreuungskapazität um von 60 auf 80 Kinder zu erhöhen. Dafür sollen 65000 Euro fließen.

Hort Groß Garz

In Groß Garz geht es ebenfalls darum, die Außenanlagen zukunftsfähig zu gestalten und zu erneuern. Die Kosten dafür liegen bei 90000 Euro.