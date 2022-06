Gemeinsam mit den Hofhühnern verschwand der Spatz

Zahlreiche Tiere und Pflanzen haben in Altmark und Elb-Havel-Land ihr Zuhause. In verschiedenen Episoden wird die heimische Flora und Fauna in erklärt. Heute: Der Sperrling.

Altmark/Elde-Havel - Was waren Haussperlinge früher häufig. Überall auf Hühnerhöfen überwinterte ein Schwarm. Selbst in der Stadt begegneten sie einem überall und sammelten Krümel und Reste von Abfällen. Der heimische Feldsperling, eine zweite Art, war recht selten und brütete in den Flussniederungen, so in der Elbniederung, überall in Kopfweiden. Damals hatte ich jeden einzelnen Feldsperling freudig wahrgenommen. Landläufig werden beide auch noch als Spatzen bezeichnet.