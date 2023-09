AfD will Verwaltung in Stendal einen Maulkorb verpassen

Die AfD will das Gendern in Verwaltungen konsequent verbieten.

Stendal - Die AfD-Stadtratsfraktion in Stendal will den Mitarbeitern der Stadtverwaltung vorschreiben, wie sie zu reden haben. Genauer gesagt geht es darum, das Gendern konsequent zu unterbinden, heißt es in der Beschlussvorlage, mit denen sich die Mitglieder des Stadtrates in der aktuellen Ausschusssitzung auseinandersetzen müssen.