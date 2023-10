Viele Schüler arbeiten in Stendal neben der Schule. Einige für die Erfahrung, andere, um zu sparen. Genauso macht das Eric Hörning, der sich einen Traum erfüllen will.

Eric Hörning arbeitet im Restaurant Mainly in Stendal als Kellner. Dadurch spart er für seinen Traum, den er sich vor dem Studium erfüllen möchte.

Stendal - Vorurteile gegenüber der jungen Generation und ihrer Arbeitsmoral gibt es heutzutage viele. Eric Hörning beweist das Gegenteil. Der 20-jährige Stendaler arbeitet als Kellner im Mainly. Aus einem ganz bestimmten Grund.

Schon seit mehr als einem Jahr arbeitet er in dem Restaurant in der Marienkirchstraße im Kellner-Team. Gestartet hat er dort während der Schulzeit. In diesem Jahr hat der Stendaler sein Abitur gemacht und arbeitet seit der Abi-Vorbereitung Vollzeit. Eine Ausbildung in der Gastronomie macht er allerdings nicht. Vor dem Studium möchte der 20-Jährige sich einen Traum erfüllen, den er schon seit Jahren hat: „Ich spare für eine Weltreise.“

Wie der 20-Jährige aus Stendal mit seinem Freund Australien und Neuseeland entdecken will

Der grobe Plan für die Weltreise steht. Losgehen soll es nächstes Jahr im September. Mit einem Freund geht es sechs Monate nach Australien und anschließend sechs Monate nach Neuseeland. „Vor knapp viereinhalb Jahren haben wir uns kennengelernt und angefangen, den Trip zu planen“, sagt Eric Hörning. Erst durch den gemeinsamen Plan sind sie zu guten Freunden geworden.

Gebucht ist noch nichts. Konkret wird es erst in den nächsten Wochen. Eric Hörning hat sich aber schon informiert. Die beiden Freunde wollen mit Hilfe des Reiseveranstalters American Institute For Foreign Study den Hinflug buchen und das Visum beantragen. Die meiste Zeit wollen sie alleine unterwegs sein, bei Problemen können sie jedoch mit der Organisation in Kontakt treten.

Der Plan ist, mit einem Van durchs Land zu fahren. Die Sehenswürdigkeiten in Australien und Neuseeland entdecken: „Wahrscheinlich fangen wir in Sydney an. In Neuseeland wollen wir berühmte Drehorte besuchen“, beschreibt Eric Hörning das Abenteuer. Wird es mit dem Geld knapp, heißt es „Work & Travel“. Vielleicht auf Plantagen arbeiten, so wie es viele junge Leute tun.

Dass er für seinen Wunschtraum arbeitet, ist für Eric Hörning nichts Neues: „Ich habe von meinen Eltern Taschengeld bekommen. Aber sie haben auch gesagt, wenn ich mehr Geld haben möchte, dann muss ich dafür arbeiten.“

An Jobs hat der Stendaler schon Verschiedenes ausprobiert. Gestartet ist er mit 15 Jahren, mit einem Ferienjob bei der Stadtreinigung. Später arbeitete er in einem Supermarkt, in einer Großküche und im Testzentrum. Jetzt ist er angestellt im Mainly. Dort fühlt er sich wohl: „Das Team ist toll.“ Die Arbeit macht ihm Spaß: „Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen.“ Eine Ausbildung im Gastronomiebereich reizt ihn jedoch nicht.

Vom Kellnergehalt spart der Stendaler pro Monat 1000 Euro

Wenn Eric Hörning von seiner Weltreise zurückkommt, möchte er studieren. Für den genauen Studiengang hat er sich noch nicht entschieden: Er will entweder Lehramt oder im Wirtschaftsbereich studieren. Allerdings nicht in seiner Heimatstadt Stendal.

Den Unterschied zwischen Schule und Arbeit merkt er in der Freizeit schon: „Klar, ist es manchmal schwieriger, sich mit Freunden oder meiner Freundin zu treffen. Aber es funktioniert.“ Seine Freundin fährt im nächsten Jahr nicht mit nach Australien. Aber sie wusste von Anfang an, dass die Weltreise ein Traum von Eric Hörning ist.

Von seinem Gehalt legt er sich aktuell einen großen Teil zurück. 1000 Euro spart er so im Monat. Miete muss der Kellner nicht zahlen, denn er wohnt noch bei seinen Eltern. Dafür zahlt er das Taschengeld seiner kleinen Schwester und hilft im Haushalt.