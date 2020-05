Zwei Stendaler müssen wegen Raubes ins Gefängnis. Warum ein Angeklagter auf eine mildere Strafe hoffte.

Stendal l Zwei gerichtsbekannte Stendaler müssen wegen Raubes am helllichten Tag gegenüber dem Landratsamt ins Gefängnis. Ihre Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichtes scheiterte in zweiter Instanz vor dem Landgericht in Stendal. Demnach müssen ein 38-Jähriger drei Jahre und drei Monate und der 33-jährige Mitangeklagte 16 Monate in Haft.

Das Amtsgericht hatte es als erwiesen angesehen, dass die beiden Angeklagten am 1. August 2017 gegen 15 Uhr nach gemeinsam gefassten Tatentschluss auf dem parkähnlich gestalteten Teil der Hospitalstraße einen Mann auf einer Sitzbank überfielen, um an sein Geld zu kommen. Der 38-Jährige schlug unvermittelt auf den Mann ein. Der 33-Jährige nahm sodann das arglose Opfer in den Schwitzkasten. Der Ältere durchsuchte daraufhin dessen Kleidung. Aus der darin gefundenen Geldbörse entnahm er 200 Euro. Außerdem raubte das Duo dem Mann ein etwa 200 Euro teures Smartphone.

Zumindest für den 33-Jährigen hat das vor gut einem Jahr ergangene Urteil des Amtsgerichts nunmehr Rechtskraft erlangt. Denn er hatte in der Verhandlung vor der Berufungskammer sein Rechtsmittel zurückgezogen. Zuvor hatten ihm die Staatsanwältin und auch das Gericht eindeutig klargemacht, dass seine Berufung kaum von Erfolg gekrönt sein werde. Anders beim 38-Jährigen, er hat noch immer ein Hintertürchen offen und könnte Revision beim Oberlandesgericht Naumburg einlegen. Er hatte seine Berufung vor dem Landgericht nicht zurückgenommen, diese aber auf das Strafmaß beschränkt. Das bedeutet, dass der Raub als solches feststeht und das Amtsgerichtsurteil insoweit ebenfalls rechtskräftig ist.

Angeklagter hofft auf mildere Strafe

Der Angeklagte hatte offenbar seine Hoffnungen auf das Gutachten des beim Berufungsprozess anwesenden Rechtsmediziners gesetzt. Dabei ging es um juristische Feinheiten. Denn das Amtsgericht hatte den Raub als minderschweren Fall eingestuft. Dementsprechend gab es schon in der Erstinstanz eine Strafrahmenverschiebung zugunsten des 38-Jährigen. Im Kern ging es vor dem Landgericht nun darum, ob der Angeklagte durch den Konsum von Alkohol in seiner Schuldfähigkeit während der Tat stark eingeschränkt gewesen sein könnte. Ziel des Angeklagten: Er wollte mit einer noch geringeren Strafe davonkommen.

Doch der Schuss ging für den 38-Jährigen förmlich nach hinten los. Denn Rechtsmediziner Dr. Norbert Beck bescheinigte dem Angeklagten trotz seines Alkoholkonsums zielgerichtetes Handeln. Das spreche gegen eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit. Aus dem Juristendeutsch übersetzt: Entgegen dem Amtsgericht sah das Landgericht gar keine Einschränkung der Schuldfähigkeit und verwarf die Berufung.