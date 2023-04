Wartenberg - Gibt es so etwas wie einen Oster-Trend in der Floristik? „Einen speziellen Trend erkenne ich nicht“, erklärt Mandy Kersten (35), die in Wartenberg an der Dorfstraße den Konzept-Laden „Sweet Bloom“ (Süße Blüte) betreibt. „Die meisten Kunden möchten aktuell etwas Buntes. Das ist aber normal nach dem Winter.“ Kersten selbst und ihr Geschäft stehen für Natürlichkeit. „Wenn es einen Trend gibt, dann besteht der in der Dekoration aus Reduzierung und der Verwendung von Hochwertigem“, so die gelernte Floristin.

