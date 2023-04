Geschwindigkeit Achtung Kontrolle: Polizei nimmt Raser in Stendal ins Visier

Das Polizeirevier Stendal beteiligt sich an europaweiten Aktionstagen zur Geschwindigkeitskontrolle. Die Volksstimme schaute bei einer Kontrollstelle an der Dahlener Straße in Stendal vorbei.