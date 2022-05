Glasfaserausbau: Bauschutt & Co. sind in den Dörfern rund um Tangerhütte ein Problem

Nach Cobel gibt es nun auch Klagen aus anderen Orten rund um Tangerhütte über den Umgang mit Baustoffresten nach abgeschlossenem Leitungsausbau. Die Glasfaserarbeiten haben auch in Birkholz und Weißewarte ihre Spuren hinterlasen.

Müll und Erdhaufen am Ortsrand von Weißewarte.

Tangerhütte - Der Volksstimme-Bericht „Baustoffreste verschandeln Dorfplatz in Cobbel“ vom 26. Januar bewegte die Menschen in der Region. Rentnerin Margitta Mattern aus Birkholz etwa meldete sich telefonisch, um auf eine ähnlich problematische Stelle in ihrem Ort hinzuweisen.