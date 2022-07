Glücksmomente im Spendenlager: Flüchtlinge strömen von Stendal nach Tangerhütte

Tangerhüttes zu Fuß erreichbare Spendenlager sind zum Ziel vieler Flüchtlinge aus der Ukraine geworden, die zurzeit in Stendal wohnen. Die Helfer sind mit dem Ansturm manchmal fast überfordert. Und doch gibt es die Momente, die für alles entlohnen.

Der dreijährige Ostab aus der Ukraine erzählt den beiden Helferinnen im Kleider-Spendenlager in Tangerhütte, was ihn beschäftigt. Auch wenn sie ihn nicht verstehen, reden Manuela Zimmermann (rechts) und Uta Ahlers mit ihm über sein Spielzeug.

Tangerhütte - Ostab ist drei Jahre alt und mit seiner Mutter Anna Bankowska aus Butscha bei Kiew geflohen. Im Spendenlager in Tangerhütte darf er wieder Kind sein - dank gespendeter Spielsachen. Zuhause in der Ukraine ist eines der schlimmsten Massaker der Russen an der ukrainischen Zivilbevölkerung geschehen.