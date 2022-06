Graffiti in Stendal: Was Versicherungsmitarbeiter Hausbesitzern rät

Mehr als 90 Schmierereien prangen seit dem Weltfrauentag an zahlreichen Hauswänden in Stendal. Was eine Hausverwalterin zu den Schäden sagt und welche Tipps ein Versicherungsmitarbeiter hat.

Mit Schablonen und Sprydosen wurden Hausfassaden in der Breiten Straße in Stendal beschmiert.

Stendal - „Gegen Femizide und patriarchale Gewalt“ – diese und weitere Botschaften sind seit dem Weltfrauentag am 8. März an zahlreichen Hauswänden in der Innenstadt in Stendal nicht zu übersehen. Während die Polizei, wie Hauptkommissar Dirk Marscheider mitteilt, die Täter noch ermittelt, sind die Hauseigentümer damit beschäftigt, wie sie den Schaden beseitigen können. Viele Hausbesitzer haben Anzeige erstattet. Was kostet die Beseitigung?