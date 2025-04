Rind, Huhn, Schwein oder darf es doch Gemüse sein? Martin Sandner von der Grillakademie der Fleischerei Altmärker in Stendal gibt hilfreiche Tipps für das perfekte Grillerlebnis.

Grillakademie Stendal erklärt: So gelingt das perfekte Steak

Für das perfekte Steak gehört mehr dazu, als das Fleisch auf den Grill zu werfen und das Beste zu hoffen. Martin Sandner von der Grillakademie in Stendal weiß, worauf es ankommt und was Anfängerfehler sind.

Stendal. - Die Grillsaison ist endgültig eröffnet. Die Temperaturen knacken in Stendal am Samstag, 12. April, die 20-Grad-Marke. Die Volksstimme hat Martin Sandner von der Grillakademie der Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH gefragt, wie das perfekte Steak gelingt und ob Bier beim Ablöschen der Flammen wirklich etwas am Geschmack verändert.