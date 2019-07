Die gesamte Heu-Ernte des Reit- und Fahrvereins Billberge ging in der Nacht zum Freitag in Flammen auf. Brandstiftung?

Billberge l Die gesamte Heu-Ernte des Reit-und Sportvereins „Ferdinand von Schill“ Billberge dieses Jahres ist vernichtet. Am Freitag um 3 Uhr gingen die 100 Ballen Heu mit je 500 Kilogramm in Flammen auf. Bis in die Vormittagsstunden hinein waren Kameraden mehrerer Wehren vor Ort, um den Brand zu löschen und die Ballen dafür mit Hilfe von Technik des Hotels Schloss Storkau auseinander zu ziehen.

„Das sollte ich Heu-Vorrat für den Winter sein“, berichtete Vereinsvorsitzender Torsten Roloff gestern auf Nachfrage. Der Billberger Reitverein betreut mit seinen derzeit 80 Mitgliedern in den Anlagen auf dem ehemaligen Gutsgelände 40 Pferde. Zahlreiche Tiere sind hier zur Pension untergebracht und werden vom Verein versorgt und gepflegt.

Heu-Spenden gern genommen

„Die Ernte, die wir vor etwa 14 Tagen abgeschlossen hatten, war in diesem Jahr noch schlechter als im Vorjahr“, gab Torsten Roloff zu verstehen. Der Verein hätte also ohnehin Heu dazukaufen müssen. Allerdings sei die jetzt eingetretene Situation ein schwer zu lösende. Denn aufgrund der Trockenheit im vergangenen und diesen Jahr gibt es Heu nicht im Überfluss. Und wer Heu hat, verkauft es meist zu unverschämten Preisen – Preise, die sich ein Verein wie der Billberger nicht leisten kann.Deshalb hatte bereits gestern für den Vereinsvorsitzenden die Suche nach Lösungen begonnen. Viele Telefonate führte er bereits und wird er noch führen müssen, um für die Tiere die Winterversorgung sicherzustellen. „Natürlich nehmen wir auch sehr, sehr gern Heu-Spenden entgegen“, gab er zu verstehen.

Gerade einmal 14 Tage hatte die Ernte an diesem Ort außerhalb von Billberge gelegen, an einer Stelle, wo es Jahr für Jahr gelagert wird. Nach den Ermittlungen der Polizei werde von Brandstiftung ausgegangen. Außerdem beziffert sie den entstandenen Schaden auf 10 000 Euro.

Im Einsatz waren Kameraden aus Tangermünde, Storkau, Hämerten, Bölsdorf, Miltern und Langensalzwedel. Torsten Roloff, der die Löscharbeiten mit verfolgt hatte, ist trotz des verbrannten Winter-Futters froh, dass „nur“ das Heu gebrannt hat. Der Grund: „Wir haben hier in Billberge keine funktionierende Löschwasserversorgung“, berichtete er von seinen Beobachtungen. Der Wasserdruck aus dem Hydranten reichte nicht aus. Über eine Distanz von 400 Metern wurde letztendlich Wasser aus der Elbe zum Einsatzort gepumpt.

Unterirdische Wassertanks

Die Situation ist bekannt. Eine Lösung liegt bereits in der Stadtverwaltung Tangermünde vor. So wie in Storkau 2015 an zwei Stellen im Ort unterirdisch große Wassertanks eingelassen wurden, soll auch in Billberge die Lösung aussehen. Auf Rückfrage erklärte gestern Sachgebietsleiter Thomas Stagneth, dass in Billberge eine Zisterne eingebaut werde. Die Vorplanung dazu liege vor.

Seit wenigen Wochen habe die Verwaltung die Zustimmung des Grundstückseigentümers, für den Bau der Zisterne Grund und Boden erwerben zu können. Ist das passiert, kann das Projekt umgesetzt werden. Geld ist dafür in den Haushalt dieses Jahres eingestellt worden.