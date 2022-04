Großer Andrang beim ersten Integrationstreffen für ukrainische Flüchtlinge in Stendal

Die Freiwilligen-Agentur in Stendal kümmert sich um die Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine. Beim ersten Treffen war der Andrang groß.

In der Kleinen Markthalle in Stendal findet jeden Donnerstag ein Willkommenstreff statt. Beim ersten Mal waren 35 ukrainische Frauen und Kinder dabei.

Stendal - Der Kuchen steht bereit, der Kaffee ist gekocht und Kakao gibt es auch. Die Vorräte sind im Nu aufgebraucht. Denn der Andrang beim ersten Treff für ukrainische Flüchtlinge in der Kleinen Markthalle in Stendal am vergangenen Donnerstag ist groß.