Großvermieter in Stendal-Stadtsee macht Plattenbauten zwei Stockwerke kürzer

Stendal-Stadtsee macht Plattenbauten zwei Stockwerke kürzer

6 Millionen Euro investiert die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) pro Jahr. In diesem Jahr kommt noch eine Million dazu. Erstmals in ihrer Geschichte will die Gesellschaft Plattenbauten um zwei Stockwerke kürzer machen.