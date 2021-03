Das Modell der neuen Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal im Maßstab 1:500. Die geplante Fensterfront am Eingang und der Aula wird durch Metall dargestellt. Die Aussparungen in der zweiten Etage sind Terrassen. Foto: Leonie Dreier

Der Neubau der Grundschule in Stendal wächst. Doch wetterbedingt kommt es auf der Baustelle zu Verzögerungen.

Stendal l Laut ist es auf der Baustelle des Neubaus der „Grundschule am Haferbreiter Weg“ in Stendal. Das trübe und kalte Wetter scheint den Arbeitern nichts auszumachen. Trotzdem kam es in der Vergangenheit wegen Frost zu Bauverzögerungen, erklärt Georg-Wilhelm Westrum, Leiter des Amtes für Stadtumbau und Sanierung. Trotzdem ist er optimistisch, dass ab April 2022 die Schüler und Lehrer der Petrikirchhof-Grundschule in den Neubau zwischen der Sporthalle und dem Landesamt für Verbraucherschutz einziehen können. Die Petrikirchhof-Grundschule wird dann wegen Kapazitätsmangel geschlossen. Doch bis zum ersten Schultag in der neuen Schule muss noch einiges getan werden.



Die Arbeiten haben Ende August 2020 begonnen. Anfang September stand der Rohbau samt Bodenplatte, blickt Georg-Wilhelm Westrum zurück und deutet auf die großen Erdhügel, die sich hinter dem Bau türmen. Sie werden bald abtransportiert. Aktuell stehen schon die Wände, sodass die Schule Formen annimmt. So können der Amtsleiter sowie die Projektleiterin Gabriele Schäfer genau zeigen, wo welche Räume im 2?800 Quadratmeter großen Zweigeschosser entstehen sollen.



Blickt man von der Straße auf den Bau, soll links der Haupteingang des Gebäudes entstehen. Rechts daneben ist die zweigeschossige Aula geplant. Die Klassen- und Fachräume für Kunst oder Musik befinden sich weiter hinten. Am Ende des langen Baus sollen die Kinder auf dem Pausenhof spielen und toben können. Aber nicht nur der Schulhof bietet den Schülern und Lehrern eine Auszeit, sondern auch die angedachten Terrassen im Obergeschoss. Das gesamte Gebäude soll eine Klinkerfassade bekommen, sodass zur Turnhalle nebenan ein Bezug hergestellt wird.



Ladestation für Elektro-Autos geplant

Zwischen Turnhalle und neuer Schule sollen Parkplätze entstehen. Dort ist außerdem eine Doppelladestation der Stadtwerke für Elektro-Autos geplant. Pflanzen und Sträucher sollen das Erscheinungsbild auflockern. Doch wie wird es im Innern des ersten Schulneubaus in Stendal seit der Wende aussehen?



Wenn der Innenausbau und die Einrichtung komplett ist, können dort 150 Kinder unterrichtet werden. Im Hort haben 120 Schüler Platz. Große Fenster werden viel Licht spenden. Die Fenster haben eine spezielle Verglasung, die vor Hitze und Sonne schützt, weiß Gabriele Schäfer. „Sie heizen sich erst gar nicht so stark auf.“ So wird im Gebäude für heiße Sommertage keine Klimaanlage installiert. In den Räumen und Fluren soll ein eingebauter Schallschutz den Lärmpegel für Schüler und Lehrer verringern.



Die Fußböden werden mit erdfarbigem Linoleum belegt. Dahingegen werden die Wände in hellen Tönen gehalten, sagt Gabriele Schäfer. Die Möbel, die die Stadt anschafft, sollen sich problemlos in das Farbkonzept integrieren lassen. Zu einer neuen Schule gehören nicht nur Klassenzimmer, in denen sich die Kinder wohlfühlen, sondern auch eine digitale Ausrüstung.



So wird es im gesamten Gebäude Internet geben, sodass die Lehrer und Schüler mit ihren Tablets arbeiten können. Außerdem sollen die Räume interaktive Wandtafeln bekommen, so Gabriele Schäfer. Dadurch können einerseits Unterrichtsinhalte auf die Tafel projiziert werden und andererseits lässt sich noch ganz klassisch auf die Tafel schreiben.



Land fördert Bau mit einer Millionen Euro

Der Innen- und Außenbau wurde von einem Architektenbüro aus Dresden geplant. Das Büro hat sich gegen andere Bewerber durchgesetzt. Auf Nachfrage bestätigt Gabriele Schäfer, dass die Schul- und Hortleitung bei der Gestaltung Wünsche äußern durfte, die auch möglichst versucht wurde, umzusetzen.



Das Projekt kostet die Stadt nach aktuellem Stand 7,4 Millionen Euro. Die wetterbedingte Verzögerung hatte darauf keinen Einfluss. Knapp eine Millionen Euro kommen als Förderung von Land und 100?000 Euro vom Digital-Pakt, sagt Georg-Wilhelm Westrum. Den Rest der Summe übernimmt die Stadt.