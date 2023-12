Bei den Gummiwerken Tangermünde erfährt der Stendaler Landrat, wie das Unternehmen in der Vergangenheit vom Rückkehrertag des Landkreises profitieren konnte. Quereinsteiger sind hier willkommen.

Claus Gernert (rechts), Vorstand der Gummiwerke AG in Tangermünde, führt Landrat Patrick Puhlmann und Diana Nebe, Leiterin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, durch sein Unternehmen. Hier präsentiert er den Ausgangsstoff aller Produkte, die im Werk hergestellt werden.

Tangermünde. - Es ist inzwischen zur Tradition geworden. Einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen, am 27. Dezember, gibt es im Stendaler Landratsamt den „Rückkehrertag“. Seit 2017 werben Unternehmen, Handwerker, Dienstleister des Kreises damit um Fachkräfte. Ihr Ziel: Sie wollen freie Stellen besetzen, sehr gern mit Menschen vom Fach, sehr gern mit jenen, die ursprünglich hier in der Altmark zu Hause waren, beruflich aber in einem anderen Ort eine neue Heimat gefunden haben.