Gute Chancen auf Landeswettbewerb für Musikschüler aus Stendal

Junge Talente der Musik- und Kunstschule Stendal bereiten sich auf den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vor. In diesem Jahr können sie wieder live musizieren.

Stendal - In diesem Jahr messen sich Kinder und Jugendliche beim Altmark-Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Salzwedel. Aus den Altmark-Landkreisen sind aktuell 48 Teilnehmer angemeldet, sagte Instrumentallehrerin Claudia Honscha von der Musik- und Kunstschule Stendal auf Nachfrage. Vorspielen werden die Talente am Sonnabend und Sonntag (28. und 29. Januar) nächster Woche.